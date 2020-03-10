الطيران السعودي يسافر إلى 4 دول عربية فقط

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قررت الخطوط السعودية تعليق رحلاتها إلى 7 دول عربية وإلى ما يقارب 20 مدينة عربية بسبب انتشار فيروس كورونا 19، والدول التي تم تعليق الرحلات إليها هي مصر والإمارات والكويت والبحرين ولبنان والعراق والجزائر.

وعقب هذا القرار توقفت جميع الرحلات إلى هذه الدول وتستأنف فقط لمدة محددة لإعادة المواطنين إلى المملكة فقط، ولكن هناك 4 دول عربية ما زالت الأجواء مفتوحة أمامها حركة الطيران، وهي:

- المملكة المغربية، ويوجد بها 4 رحلات يومية إلى مراكش وكازابلانكا.

- الجمهورية التونسية، ويوجد رحلتان إلى تونس العاصمة.

- السودان، ويوجد رحلتان يوميًا إلى الخرطوم وبورتسودان.

- المملكة الأردنية الهاشمية، ويوجد رحلتان إلى عمان ورحلة إلى العقبة.

يذكر أن عددًا من شركات الطيران العربية، ومنها مصر للطيران وطيران الإمارات والاتحاد وغيرها أوقفت رحلاتها مؤقتا إلى المملكة عقب قرار هيئة الطيران المدني السعودي تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً من وإلى عدد من الدول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا.


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