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وصلة رقص غريبة لفنانة كويتية شهيرة على"بنت الجيران"

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هيا الشعيبي
هيا الشعيبي
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محمد فضل

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رقص

عملية جراحية

فنانة

كويتية

هيا الشعيبي

بعد أيام من تعافيها إثر خضوعها لعملية جراحية خطيرة لتكميم الأمعاء، لإنقاص وزنها الزائد، ظهرت الفنانة الكويتية الشهيرة هيا الشعيبي، في فيديو وهي ترقص بشكل غريب على أغنية "بنت الجيران" للمطربين المصريين عمر كمال وحسن شاكوش.

وحصلت "بنت الجيران" على أكثر من 150 مليون مشاهدة منذ طرحها، وأحدثت صدى واسع في العالم.

وظهرت هيا الشعيبي برفقة اثنين أحدهما فنان كويتي وآخر، وهي تؤدي حركات رقص على نغمات الأغنية، وهو الفيديو الذي نشره الفنان والإعلامي هشام الهويش، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي ترقص على أنغام الأغنية خلال جلسة تصوير.

وظهرت الشعيبي بإطلالة رياضية لفتت الأنظار إليها بسبب رشاقتها وخفة ظلها، فيما رأى الكثيرون أنها زادت جمالا، خاصة في ظهورها الرياضي الذي كشف أكثر عن جسدها الممشوق.

وكانت الشعيبي قد أعلنت في وقت سابق خضوعها لعملية تكميم معدة، كما خضعت مؤخراً لعملية شفط الدهون، التي تتراكم لديها في منطقة الذقن أو اللغلوغ.

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