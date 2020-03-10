مقتل اثنين وإصابة واحد.. مواطن يفتح النار على أشقائه الثلاثة

أقدم مواطن بقرية العضاضية، بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، على قتل شقيقيه، وإصابة الثالث، اليوم، بطلقات نارية مستخدمًا سلاحه، بسبب خلافات على منزل بذات القرية.

البداية كانت بتلقي مدير أمن قنا، إخطارًا، من مأمور مركز أبوتشت، بمصرع خالد حسن السمان، 45 عامًا، وشقيقه ورقة بن نوفل، 25 عامًا، وإصابة شقيقهم الثالث عمر 34 عامًا.

وقع ذلك إثر إصابتهم بطلقات نارية، قتلهم شقيقهم الأوسط، محمود، ويبلغ من العمر 35 عامًا، قتلهم بوابل أعيرة نارية بسبب خلافات بينهم داخل المنزل.

وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى أبوتشت العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، ضبط المتهم والسلاح المستخدم.