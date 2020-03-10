» "التنين" يضرب مصر الخميس.. والحكومة تعطل الدراسة

10 مارس 2020 - 08:12 م

ستكون مصر و7 دول أخرى، على موعد مع منخفض جوي خطير أطلق عليه اسم "منخفض التنين" يوم الخميس المقبل.

"منخفض التنين" أو "منخفض القرن" سيتسبب في حدوث اضطرابات بالجو، حيث من المتوقع انخفاض درجات الحرارة فضلًا عن هطول أمطار غزيرة، وبلوغ سرعة الرياح 100 كيلو متر فى الساعة، ما حدا بالدولة اتخاذ قرار بتعطيل الدراسة.

خبراء الطقس توقعوا أن يضرب "التنين" "مصر وعمان وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والعراق وتركيا".

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر في كافة أنحاء البلاد، الخميس المقبل، قائلة عبر موقعها الرسمي إن هناك أمطارا غزيرة على بعض المناطق، تكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية، ومتوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا تصل لحد السيول على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

ووفقا لتحديثات النموذج الأوروبي لخرائط الطقس في مصر، فإن الرياح ستصل لحد العاصفة، حيث تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، فضلا عن سقوط أمطار غزيرة رعدية تصل لحد السيول على مدن سيناء، وتصل كمية الأمطار المقرر سقوطها على البحيرة والإسكندرية 110ملم.