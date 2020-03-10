نشأت الديهي: السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا للتحول الرقمي لمصر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن السيسي يولي اهتمام كبير لرقمنة الخدمات الحكومية، وأن تصبح مصر دولة رقمية لا مجال للعنصر البشري فيها، الذي يكون معرقل أحيانًا.
وأضاف "الديهي"، أن الرقمنة هي الحل الوحيد لجميع مشاكلنا، فلابد أن يكون هناك قاعدة بيانات موجدة لجميع الجهات الحكومية.