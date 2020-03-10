» الكويت.. هتك عرض بائعة داخل محل ملابس

10 مارس 2020 - 08:27 م

أقدم رجل على هتك عرض فتاة تعمل في أحد محلات الملابس بأحد أسواق الكويت.

وقالت "عمليات وزارة الداخلية" في الكويت، إنها تلقت بلاغاً عن واقعة تحرش في أحد الأسواق التجارية في محافظة الجهراء، فانطلق الأمنيون إلى مكان البلاغ، وتبين أن عناصر أمن المجمع ضبطوا أحد الأشخاص بتهمة التحرش بآسيوية داخل أحد المحال، ما دفعها إلى الصراخ واستدعاء الأمن.

وقال مصدر أمني حسب صحيفة «الراي» إن «الشاكية التي تعمل بائعة في محل لبيع ملابس الأطفال قالت إن المتهم أوهمها بأنه يريد شراء ملابس وعندما استدرجها إلى زاوية المحل قام بخدش حيائها وتحرش بها، وعليه تم احتجاره وأحيل إلى التحقيق، لاتخاذ الإجراء اللازم».