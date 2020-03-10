  • الثلاثاء 10 مارس 2020
  • بتوقيت مصر09:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ديوان الإفتاء

وقف اعتناق الإسلام في دولة عربية بسبب "كورونا"

المملكة العربية السعودية

السعودية..وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله آل سعود

أرشيفية

8 طرق لتعزيز نظام المناعة للحماية من فيروس كورونا

مدبولى

الحكومة: إجراءات رادعة لمروجي شائعات "كورونا"

طنطاوى

الوجه الآخر للشيخ «محمد سيد طنطاوي»

أرشيفية

بعد تحذيرات الأرصاد.. هذا ما سيحدث يوم الخميس

أرشيفية

الدولار يقفز بشكل جنوني أمام الجنيه

الممرضة

ممرضة إيرانية تصرخ: 100 مصاب بكورنا ماتوا أمامي

الملك سلمان

بعد إعلان الطوارئ..الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة

تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية والجامعة

تعطيل الدراسة بالأزهر الخميس.. وإجراءات لمواجهة كورونا

الكويت.. هتك عرض بائعة داخل محل ملابس

عرب وعالم

اغتصاب
اغتصاب
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

مصري يثير الرعب داخل وزارة الأشغال في الكويت

#

توقيع العقاب على "هاتك عِرض" خطيبته بالإسكندرية

#

الكويت.. سفير ينزع ملابس موظفته بالقوة ويحاول اغتصابها

#

هتك عرض طالبة داخل مكتبه.. حبس مدير مدرسة بالدقهلية

الكويت

هتك عرض

محل ملابس

بائعة

أقدم رجل على هتك عرض فتاة تعمل في أحد محلات الملابس بأحد أسواق الكويت.

وقالت "عمليات وزارة الداخلية" في الكويت، إنها تلقت بلاغاً عن واقعة تحرش في أحد الأسواق التجارية في محافظة الجهراء، فانطلق الأمنيون إلى مكان البلاغ، وتبين أن عناصر أمن المجمع ضبطوا أحد الأشخاص بتهمة التحرش بآسيوية داخل أحد المحال، ما دفعها إلى الصراخ واستدعاء الأمن.

وقال مصدر أمني حسب صحيفة «الراي» إن «الشاكية التي تعمل بائعة في محل لبيع ملابس الأطفال قالت إن المتهم أوهمها بأنه يريد شراء ملابس وعندما استدرجها إلى زاوية المحل قام بخدش حيائها وتحرش بها، وعليه تم احتجاره وأحيل إلى التحقيق، لاتخاذ الإجراء اللازم».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قبل محاكمته.. زوج نانسي عجرم يهرب إلى قبرص
» أسعار الذهب تعاود الانخفاض وتسجل هذا الرقم
» الكويت.. هتك عرض بائعة داخل محل ملابس
» "التنين" يضرب مصر الخميس.. والحكومة تعطل الدراسة
» "كورونا" يصل الجيش الأمريكي
» إعلامية شهيرة تتلقى «لامبورجيني» هدية من ملياردير سعودي
» الطيران السعودي يسافر إلى 4 دول عربية فقط
» إيطاليا.. شوارع خالية بسبب كورونا
» فرنسا.. "كورونا" يصل مكتب الرئيس ماكرون
» مباراة برشلونة ونابولي مهددة بالتأجيل بسبب كورونا
» السعودية والكويت تحسمان أمر موظفي المنطقة المقسومة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:52 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة