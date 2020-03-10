  • الثلاثاء 10 مارس 2020
  • بتوقيت مصر09:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ديوان الإفتاء

وقف اعتناق الإسلام في دولة عربية بسبب "كورونا"

المملكة العربية السعودية

السعودية..وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله آل سعود

أرشيفية

8 طرق لتعزيز نظام المناعة للحماية من فيروس كورونا

مدبولى

الحكومة: إجراءات رادعة لمروجي شائعات "كورونا"

طنطاوى

الوجه الآخر للشيخ «محمد سيد طنطاوي»

أرشيفية

بعد تحذيرات الأرصاد.. هذا ما سيحدث يوم الخميس

أرشيفية

الدولار يقفز بشكل جنوني أمام الجنيه

الممرضة

ممرضة إيرانية تصرخ: 100 مصاب بكورنا ماتوا أمامي

الملك سلمان

بعد إعلان الطوارئ..الملك سلمان يصدر أوامر ملكية عاجلة

تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية والجامعة

تعطيل الدراسة بالأزهر الخميس.. وإجراءات لمواجهة كورونا

أسعار الذهب تعاود الانخفاض وتسجل هذا الرقم

مال وأعمال

الذهب
الذهب
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

استقرار سعر الذهب عند هذا الرقم

#

أسعار الذهب ترتفع لتستقر عند هذا الرقم

#

جرام الذهب يرتفع ليسجل هذا الرقم

#

ارتفاع في أسعار الذهب لتسجل هذا الرقم

أسعار الذهب

البورصة،

مال وأعمال

عادت أسعار الذهب في السوق المحلي للانخفاض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، حيث انخفض الجرام الواحد بنحو 3 جنيهات.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 731 جنيها مقابل 734 جنيها بمنتصف تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 627 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 835 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 5848 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال منتصف تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم ارتفاعا بقيمة 19.5دولار بنسبة 1.16% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1660 دولارا للأوقية.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت بنحو 9 جنيهات للجرام الواحد، أمس الاثنين، وذلك تآثرا بسعر المعدن عالميا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قبل محاكمته.. زوج نانسي عجرم يهرب إلى قبرص
» أسعار الذهب تعاود الانخفاض وتسجل هذا الرقم
» الكويت.. هتك عرض بائعة داخل محل ملابس
» "التنين" يضرب مصر الخميس.. والحكومة تعطل الدراسة
» "كورونا" يصل الجيش الأمريكي
» إعلامية شهيرة تتلقى «لامبورجيني» هدية من ملياردير سعودي
» الطيران السعودي يسافر إلى 4 دول عربية فقط
» إيطاليا.. شوارع خالية بسبب كورونا
» فرنسا.. "كورونا" يصل مكتب الرئيس ماكرون
» مباراة برشلونة ونابولي مهددة بالتأجيل بسبب كورونا
» السعودية والكويت تحسمان أمر موظفي المنطقة المقسومة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:52 ص

  • فجر

    04:53

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح
مجلس الدولة