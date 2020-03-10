وقف اعتناق الإسلام في دولة عربية بسبب "كورونا"

10 مارس 2020 - 08:48 م

قررت دولة عربية وقف إجراءات اعتناق الإسلام، بسبب الإجراءات الاحترازية خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن ديوان الإفتاء في تونس، تعليق إجراءات اعتناق الإسلام، وقال عبر منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" أن التعليق يأتي في إطار الاحتياطات المتبعة، لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الإثنين، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" إلى 5 حالات، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن مصدر صحي، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالفيروس، تتوزع على كل من محافظة المهدية (شرق) وتونس العاصمة وبنزرت (شمال).

ويتواجد حاليا 1400 شخص في الحجر الصحي المنزلي بسبب فيروس "كورونا" في تونس.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح شكري حمودة، مدير الصحة الأساسية بوزارة الصحة، أن إجراءات الحجر الصحي الذاتي في تونس شملت أكثر من 2000 شخص، أكمل منهم قرابة 600 شخص فترة المراقبة.

وأشار إلى أن تونس انتقلت إلى الدرجة الوبائية الثانية، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة الإثنين، ليرتفع العدد إلى 5.