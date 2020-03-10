إصابة حسن نصر الله بـ"كورونا"

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قالت الإعلامية اللبنانية، ماريا معلوف، إن أوساط إعلامية تحدثت عن إصابة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت عبر حسابها على موقع التدوينات المصغر "تويتر": "تداولت أوساط إعلامية عن إصابة #حسن_نصرالله بفيروس #كورونا بعد استقباله وفداً رفيع المستوى قادماً من طهران وذلك قبل زيارة وفد البنك الدولي الى #لبنان بأسابيع . هناك تعتيم مطلق على صحة حسن نصرالله  بعد زيارة لاريجاني على رأس وفد تبين فيما بعد ان احدهم مصاباً بالفيروس".

ويجتاح الفيروس الميت مدن إيران، حيث أعلنت اليوم الثلاثاء، 54 حالة وفاة جديدة مما رفع حصيلة الضحايا إلى 291، من بين 8042 حالة إصابة شهدتها البلاد.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 18? في الوفيات مقارنة باليوم السابق، حسبما نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي متلفز.

وفي لبنان، توفي مواطن بسبب الفيروس اليوم، ويوم الاثنين، أعلن مستشفى رفيق الحريري عن تسجيل 9 إصابات جديدة في البلاد، وهو ما رفع إجمالي الحالات الحاملة للفيروس في البلاد إلى 41.


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