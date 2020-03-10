ميركل: "كورونا" سيصيب 70بالمائة من الشعب الألماني

10 مارس 2020 - 10:00 م

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن فيروس كورونا الجديد من الممكن أن يصيب نسبة بين 60 لـ70% من الألمان.



وجاءت تصريحات أنجيلا ميركل بعدما بدأ المرض القاتل في التنقل بين أغلب دول قارة أوروبا، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية التي قالت أن العديد من المصابين بالمرض يتجولون في 30 دولة داخل القارة العجوز.



وبحسب صحيفة ديلي ميل فإن قارة أوروبا – التي تعيش حالة من الرعب الشديد الآن - سجلت أكثر من 17000 حالة إصابة وأكثر من 700 حالة بفيروس كورونا.



بدأت أزمة أوروبا مع فيروس كورونا في شمال إيطاليا ولكن العدوى انتشرت بسرعة كبيرة خاصة في المناطق السياحية.



ودخلت إيطاليا حالة إغلاق عام في جميع أنحاء البلاد أمس الاثنين بعدما سجلت اليوم أعلى حصيلة لها في يوم واحد حتى الآن بـ168 حالة وفاة.

