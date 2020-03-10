شيخ الطريقة العزمية: ملتزمون بحظر الموالد بسبب "كورونا

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قال علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية، إن الطريقة ملتزمة بقرار حظر الموالد للحفاظ على صحة الأمة المصرية، وهذا الأمر يأتي كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.
وأضاف «أبو العزايم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن قرار الحظر سينطبق على مولد السيدة زينب الذي كان سيعقد في الثلاثاء الأخير من شهر رجب.
وتابع أن الطريقة العزيمة لن تذهب إلى الاحتفال بالموالد احتراما لقرارات الدولة، مشيرًا إلى أن الطريقة العزمية أيضًا ستؤجل الاحتفال بمؤسس الطريقة العزمية.

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