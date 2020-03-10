» 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

10 مارس 2020 - 11:10 م

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في إسرائيل إلى 61 مصابا، وذلك بعد تشخيص حالتين لرجل يبلغ من العمر 60 عاما من سكان جنوب تل أبيب، وشاب يبلغ 29 عاما من مدينة القدس.



وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان لها "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 61 مصابا".



وقررت إسرائيل، فرض الحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما على جميع العائدين من رحلات السفر إلى إسرائيل، خشية تفشي فيروس "كورونا".



من جهة ثانية شدد الجيش الإسرائيلي من إجراءاته لمنع تفشي فيروس "كورونا المستجد" في قواعده، وحظر على الجنود العائدين، من أية دولة كانت، العودة إلى قواعدهم لفترة.



وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد، في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول، وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

