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"المنشآت السياحية" تكشف عن خطتها للتعامل مع "كورونا"

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المصريون ـ متابعات

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قال علي كمال، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إن مصر تُعد أقل دولة في العالم يتواجد بها حالات إصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بجميع قياداتها وخبرائها السياحيين وأصحاب المنشآت السياحية تعاملوا بحظر شديد تجاه هذا الفيروس والذي تُقدر نسبة تواجده في مصر بحوالي 2% مما يشهده العالم أجمع.
وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن غرفة الفنادق السياحية تعاقدت على شراء ألف جهاز أشعة فوق الحمراء وتوزيعها على كافة الفنادق الثابتة والعائمة للكشف على النزلاء والعاملين بها؛ حفاظًا على كافة الإجراءات الوقائية من الفيروس، مشيرًا إلى أن غرفة المنشآت السياحية صممت غرفة طوارئ وعممت على جميع المنشآت التابعة لها بالإبلاغ عن أي حالة تظهر على العاملين والرواد بها على مدار 24 ساعة؛ وخصصت خطًا ساخنًا للبلاغات عن أي حالات اشتباه إصابة بالفيروس.
وأوضح أن غرفة المنشآت السياحية ساعدت المطاعم السياحية بالأقصر وأسوان على شراء أجهزة كاشفة للحرارة وتوزيعها على المنشآت التابعة لها على مستوى الجمهورية وذلك على نفقة غرفة المنشآت السياحية؛ مشيرًا إلى أن تكلفة الجهاز الواحد تُقدر بحوالي 2000 جنيه، مؤكدًا أن الوضع في مصر ليس مرعبًا كما يعتقد البعض؛ لأن نسبة الإصابة بهذا الفيروس ضئيلة جدًا مقارنة بغالبية الدول على مستوى العالم.

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