» تفاصيل مثيرة بشأن خطوبة مطرب "بنت الجيران" الراقصة جوهرة

ظهرت الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ«جوهرة» مع مطرب المهرجانات عمر كمال، في مقطع فيديو داخل أحد المطاعم.
وخلال المقطع حرصت الراقصة جوهرة على توثيق فيديو أثناء جلوسها مع عمر كمال وغنائه لها «بنت الجيران»، حيث ترددت شائعات حول خطبتهما.
وطرح المطربان عمر كمال وحسن شاكوش مؤخرًا أغنية «عود البطل»، على يوتيوب، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، وذلك بعد أن دخل عمر كمال وغيره من رواد هذا اللون من الغناء في أزمة مع نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، بسبب قراره القاضي بمنعه من الغناء، منعًا لإفساد الذوق العام، بحسب بيان النقابة.
واكتسبت الراقصة جوهرة شهرة في مصر بعد تداول مقاطع فيديو إباحية برفقة شاب في وضعيات مخلة.