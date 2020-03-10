مترو الأنفاق: اجراءات احترازية وتوزيع كمامات للوقاية من "كورونا"

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المصريون ـ متابعات

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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أنه في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بتوزيع كميات كبيرة من الكمامات الطبية على ركاب مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة في أوقات الذروة وفي المحطات المزدحمة.
وقال البيان إنه «كإجراء إحترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد مع استمرا عمليات التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات أثناء وبعد منظومة التشغيل اليومي للخطوط الثلاثة فقد قامت الشركة اليوم بتوزيع الكمامات الطبية على العاملين بالمحطات وأيضاً ركاب مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة داخل الصالات وعلى شبابيك التذاكر وأيضاً على أرصفة المحطات وداخل القطارات».
يذكر أن الشركة قد قامت بنشر ملصقات بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة معتمدة من وزارة الصحة للتعريف بأعراض فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، وأيضاً توجيه تنويه من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بما يجب فعله وما لا يجب فعله للحماية من الفيروس.

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