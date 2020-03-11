صحيفة تكشف: إصابة وزيرة الصحة البريطانية بـ"كورونا"

11 مارس 2020 - 12:20 ص

ذكرت صحيفة تايمز أوف لندن، يوم الثلاثاء، أن? ?الأطباء شخصوا حالة وزيرة الدولة لشئون الصحة في بريطانيا بأنها تعاني من الإصابة ب فيروس كورونا ، وكانت الوزيرة قد شعرت بإعياء يوم الجمعة.

