  • الأربعاء 11 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:02 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
باخرة

"الصحة": مغادرة 48 أجنبيا لبلادهم من"الباخرة الموبوءة"

وزيرة الصحة البريطانية

صحيفة تكشف: إصابة وزيرة الصحة البريطانية بـ"كورونا"

الشاب الصيني

تطورات مثيرة بشأن الشاب صيني ضحية التنمر على "الدائري"

كورونا

اقتصادي يفجر مفاجأة صادمة عن خسائر العالم جراء "كورونا"

الدكتور محمد عوض تاج الدين

وزير الصحة الاسبق يحذر من هذا الأمر المثير

هالة زايد وزيرة الصحة

وزيرة الصحة: لا نحتاج إلى إغلاق المدارس بسبب "كورونا"

عزيزة

حكايات وأسرار.. الصعايدة من بيع الطيور إلى الجوائز الدولية

الشوالي

عصام الشوالي بعد توقفه عن التعليق: أسرتي أهم

عمر كمال

مفاجأة.. مطرب "بنت الجيران" يخطب بطلة التسريب الإباحي

عباس كامل

اللواء عباس كامل يزور جنوب السودان (تفاصيل)

"الصحة": مغادرة 48 أجنبيا لبلادهم من"الباخرة الموبوءة"

آخر الأخبار

باخرة
باخرة
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الحرس الثوري الإيراني يتولي إدارة كورونا بدلا من الصحة

#

الصحة الكويتية تكشف حقيقة استقالة عدد من مسئوليها

#

صحة غزة تلزم العائدين عبر معبر رفح بالحجر المنزلي

#

"الصحة": تسلمنا وثائق هامة من الصين حول تطور كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن مغادرة 48 أجنبيا كانوا متواجدين على متن إحدى البواخر النيلية بمحافظة الأقصر، إلى بلادهم، مساء الثلاثاء، كما سيغادر 35 أجنبيا آخرين إلى بلادهم صباح الأربعاء.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، أن هؤلاء الأجانب غادروا محافظة الأقصر إلى بلادهم بعد متابعة حالتهم الصحية والتأكد من سلبية نتائج تحاليلهم لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وبناء على طلب دولهم للعودة إلى بلادهم واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وأكد مجاهد عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.
وأشار إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورا، بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد الجوية والبرية والبحرية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قفزة صادمة لوفيات فيروس"كورونا" في إيطاليا
» تركيا تعلن اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا
» وزيرة الصحة: "زعلانة جدًا من الناس بسبب هذا الأمر"
» تفاصيل مثيرة بشأن خطوبة مطرب "بنت الجيران" الراقصة جوهرة
» 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل
» الوجه الآخر للشيخ «محمد سيد طنطاوي»
» "الأرصاد" تكشف عن المناطق التي ستضربها الأمطار والسيول
» قبل محاكمته.. زوج نانسي عجرم يهرب إلى قبرص
» أسعار الذهب تعاود الانخفاض وتسجل هذا الرقم
» الكويت.. هتك عرض بائعة داخل محل ملابس
» "التنين" يضرب مصر الخميس.. والحكومة تعطل الدراسة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:52 ص

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح