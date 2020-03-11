  • الأربعاء 11 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:02 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
باخرة

"الصحة": مغادرة 48 أجنبيا لبلادهم من"الباخرة الموبوءة"

وزيرة الصحة البريطانية

صحيفة تكشف: إصابة وزيرة الصحة البريطانية بـ"كورونا"

الشاب الصيني

تطورات مثيرة بشأن الشاب صيني ضحية التنمر على "الدائري"

كورونا

اقتصادي يفجر مفاجأة صادمة عن خسائر العالم جراء "كورونا"

الدكتور محمد عوض تاج الدين

وزير الصحة الاسبق يحذر من هذا الأمر المثير

هالة زايد وزيرة الصحة

وزيرة الصحة: لا نحتاج إلى إغلاق المدارس بسبب "كورونا"

عزيزة

حكايات وأسرار.. الصعايدة من بيع الطيور إلى الجوائز الدولية

الشوالي

عصام الشوالي بعد توقفه عن التعليق: أسرتي أهم

عمر كمال

مفاجأة.. مطرب "بنت الجيران" يخطب بطلة التسريب الإباحي

عباس كامل

اللواء عباس كامل يزور جنوب السودان (تفاصيل)

قفزة صادمة لوفيات فيروس"كورونا" في إيطاليا

عرب وعالم

إيطاليا
إيطاليا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ارتفاع الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 66 شخصا

#

مقتل 6 سجناء اعتراضًا على إجراءات كورونا بإيطاليا

#

إيطاليا تعزل 16 مليونا بعد تزايد الوفيات بفيروس كورونا

#

إيطاليا.. 133 وفاة جديدة بكورونا يرفع العدد إلى 366

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، الثلاثاء، أنه تم تسجيل 168 حالة وفاة بفيروس كورونا لتصل إلى 631 حالة، وذلك بارتفاع نسبته 36 بالمئة في أكبر زيادة يومية منذ ظهور المرض يوم 21 فبراير.
وزاد عدد المصابين بالفيروس في إيطاليا، أشد بلدان أوروبا تضررا بالمرض، إلى 10149 شخصا مقابل 9172 أمس، وذلك بزيادة نسبتها 10.7 بالمئة.
وأوضح رئيس الوكالة أن 1004 مصابين تعافوا تماما مقابل 724 شخصا في اليوم السابق، ولا يزال زهاء 877 شخصا يخضعون للعلاج في وحدات الرعاية المكثفة مقارنة بالرقم السابق البالغ 733.
من جانبها، وسعت الحكومة الإيطالية نطاق القيود المفروضة منذ، الأحد، على تنقلات المواطنين وتجمعاتهم في شمال البلاد لتشمل "سائر أنحاء البلاد"، بحسب مرسوم صدر، مساء الاثنين، ويدخل حيز التنفيذ فجر الثلاثاء وذلك بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وبحسب المرسوم فإن الإجراءات الاستثنائية، التي خضع لها منذ، الأحد، ربع سكان البلاد باتت اعتبارا من فجر الثلاثاء تسري على سائر الأراضي الإيطالية.
وتتضمن هذه الإجراءات خصوصا الحد من التنقلات بين المناطق ومنع التجمع، إضافة إلى إلغاء كل الفعاليات الرياضية "أياً كان مستواها أو نوعها"، ما عدا تلك التي تنظّمها مؤسّسات دولية.
وكان رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، مهد لهذا المرسوم بمؤتمر صحفي عقده في مقر الحكومة مساء الاثنين ودعا خلاله مواطنيه إلى "ملازمة منازلهم".
وبلهجة حازمة قال كونتي: "سأوقع مرسوماً يمكن تلخيصه بالآتي: ألازم منزلي. لن تعود هناك منطقة حمراء في شبه الجزيرة (...) إيطاليا بأسرها ستصبح منطقة محمية".
وأضاف "لم يعد هناك وقت لإهداره. الأرقام تخبرنا أن هناك ارتفاعاً كبيراً في أعداد المصابين وفي أعداد الراقدين في المستشفيات في أقسام العناية الفائقة وللأسف في أعداد الموتى أيضاً. علينا أن نغير عاداتنا. عليها أن تتغيّر الآن".
وأوضح رئيس الوزراء أنه لهذا السبب "قررت أن أعتمد فوراً إجراءات أكثر قسوة وأشدّ فعالية"، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ هذه التدابير لن تشمل "الحدّ من وسائل النقل المشترك، وذلك لضمان استمرارية" النشاط الاقتصادي في البلاد "ولتمكين الناس من الذهاب إلى أعمالهم".
وأكد أن المدارس والجامعات المغلقة في سائر أنحاء البلاد لغاية 15 الجاري ستظل على هذا الحال لغاية 3 أبريل المقبل.
الإجراءات التي أعلنها كونتي سبقها إعلانه تعليق دوري كرة القدم الايطالي، وذلك بعد أن أوصت اللجنة الأولمبية الايطالية بتعليق جميع الأنشطة الرياضية على جميع المستويات حتى الثالث من أبريل القادم.
هذه الإجراءات التي تعتبر سابقة في تاريخ إيطاليا، تعكس حجم الخطر الذي بات يهدد البلاد، والذي خلف حالة من الخوف والهلع لدى الإيطاليين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قفزة صادمة لوفيات فيروس"كورونا" في إيطاليا
» تركيا تعلن اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا
» وزيرة الصحة: "زعلانة جدًا من الناس بسبب هذا الأمر"
» تفاصيل مثيرة بشأن خطوبة مطرب "بنت الجيران" الراقصة جوهرة
» 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل
» الوجه الآخر للشيخ «محمد سيد طنطاوي»
» "الأرصاد" تكشف عن المناطق التي ستضربها الأمطار والسيول
» قبل محاكمته.. زوج نانسي عجرم يهرب إلى قبرص
» أسعار الذهب تعاود الانخفاض وتسجل هذا الرقم
» الكويت.. هتك عرض بائعة داخل محل ملابس
» "التنين" يضرب مصر الخميس.. والحكومة تعطل الدراسة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:52 ص

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح