» فنانة شهيرة تشتم جمهورها وتعلن الاعتزال: وأسفاه على قلة الأخلاق

11 مارس 2020 - 07:08 ص

شنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم هجوما حادا على جمهورها من المتابعين بعد أيام من إعلانها قرب اعتزال الفن.



وقالت في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : قائلة: في ناس بلا ذوق وبلا تربية على مواقع التواصل الاجتماعي مش معقول وين وصلنا شو هل قلة الأخلاق عم بحكي عن هل موضوع يلي صار يشمل كل الناس وكل الصفحات بتشوف تعليقات شي مقرف عم بطال كل حدا مش على ذوق الجاهل يلي ماسك التلفون وفي لئم وجهل فظيع مسيطر وبقوة ! وآسفاه.



وكانت نادين نجيم أكدت أنها تفكر في قرار الاعتزال نهائيا للتفرغ لتربية أولادها ، قائلة: هم يحتاجون لي وأنا أحتاج لهم .



واستدركت: بنسبة تصل إلى 90 % لن تجدوني متواجدة على الساحة خلال السنة

