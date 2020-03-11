أشرف السعد يحرج مذيع الجزيرة بشأن أردوغان: فضيحته بجلاجل

11 مارس 2020 - 07:15 ص

تعرض مذيع الجزيرة جمال ريان لموقف محرج بعد طلبه لرأي رجل الأعمال أشرف السعد في إهانة الرئيس التركي أردوغان من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ونشر جمال ريان مقطعا فيديو قال إنه لـ"بوتن" ينتظر أردوغان لدقائق قبل لقائه ، وقال: تعليقك في حاج أشرف (في إشارة إلى أشرف السعد).



ليرد أشرف السعد قائلا: على ايه ياعم جمال بك ؟ ده راجل قالهم فتشوه وطلعوا عينه والطعوه بره وصوروني عشان لما يدخل اقوله اتاخرت ليه واعمل نفسي مش عارف إنهم أهانوه .. دي حاجة كنا بنعملها ايام الشقاوة ياجمال بك ونضرب من غير ما ايدينا تبان وكفاية فضيحته اللي بجلاجل.



وكان نشطاء تداولوا على نطاق واسع مقطعا فيديو للرئيس بوتين يترك أردوغان بالخارج لدقائق لحين مقابلته.

