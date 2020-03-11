» فنانة شهيرة: طلبت من زوجي أن يجعلني حامل .. وهذا ما حدث بعدها

أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة الكبيرة يسرا أنها ترضى بقضاء الله فيما يتعلق بعدم إنجابها لأطفال من زوجها خالد سليم .
وقالت في تصريحات تلفزيونية: تحدثت مع زوجي في هذا الأمر وطلبت منه أن أحمل قبل سنوات طويلة .
وأضافت: هذا لم يحدث و راضية بقضاء الله ، قلت ربما هذا الأفضل لي.
واستدركت: كلما تقدمت في السن كلما قلت بشدة رغبتي في الإنجاب.
وتابعت: اسمي الحقيقي هو (سيفين) .. جدتي سمتني به .. و زوجي مازال يناديني بيه حتى الآن لأنه يعرفني منذ كان عمري 7 سنوات .. وهذا هو اسمي من وقتها.
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