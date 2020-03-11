» فنانة شهيرة: طلبت من زوجي أن يجعلني حامل .. وهذا ما حدث بعدها

11 مارس 2020 - 07:22 ص

كشفت الفنانة الكبيرة يسرا أنها ترضى بقضاء الله فيما يتعلق بعدم إنجابها لأطفال من زوجها خالد سليم .



وقالت في تصريحات تلفزيونية: تحدثت مع زوجي في هذا الأمر وطلبت منه أن أحمل قبل سنوات طويلة .



وأضافت: هذا لم يحدث و راضية بقضاء الله ، قلت ربما هذا الأفضل لي.



واستدركت: كلما تقدمت في السن كلما قلت بشدة رغبتي في الإنجاب.



وتابعت: اسمي الحقيقي هو (سيفين) .. جدتي سمتني به .. و زوجي مازال يناديني بيه حتى الآن لأنه يعرفني منذ كان عمري 7 سنوات .. وهذا هو اسمي من وقتها.



