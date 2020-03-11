نجم الزمالك يعتذر لسيد عبد الحفيظ: آسف كنت مجبرا على سبك ببرامج النادي

أحمد عادل شعبان
تقدم وليد صلاح عبد اللطيف - نجم الزمالك السابق - بالاعتذر إلى سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالأهلي - بعد هجومه عليه .
وقال في تصريحات تلفزيونية: أعتذر لسيد عبد الحفيظ .. وللنجم حازم إمام .. هما صديقاي .. وأكن لهم كل الاحترام.
وأضاف: كنت مجبرا على التجاوز في حقكم أثناء عملي في إحدى القنوات .
وكان وليد صلاح عبد اللطيف ضيفا دائما على قناة الحدث اليوم التي استأجر نادي الزمالك فيها ساعتين قبل تأسيسه لقناة الزمالك الرسمية.
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