نجم الزمالك يعتذر لسيد عبد الحفيظ: آسف كنت مجبرا على سبك ببرامج النادي

11 مارس 2020 - 07:32 ص

تقدم وليد صلاح عبد اللطيف - نجم الزمالك السابق - بالاعتذر إلى سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالأهلي - بعد هجومه عليه .



وقال في تصريحات تلفزيونية: أعتذر لسيد عبد الحفيظ .. وللنجم حازم إمام .. هما صديقاي .. وأكن لهم كل الاحترام.



وأضاف: كنت مجبرا على التجاوز في حقكم أثناء عملي في إحدى القنوات .



وكان وليد صلاح عبد اللطيف ضيفا دائما على قناة الحدث اليوم التي استأجر نادي الزمالك فيها ساعتين قبل تأسيسه لقناة الزمالك الرسمية.



