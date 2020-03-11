ربنا يعديها بدون خسائر.. الري تحذر من طقس الغد

11 مارس 2020 - 09:13 ص

أعرب المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري،عن قلقه من طقس غد الخميس،مؤكدا أن الوزارة رصدت قدوم موجة من الأمطار الغزير تبدأ الخميس.



وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي، بأن الوزارة ستستفيد من مياه السيول في شمال ووسط سيناء، من خلال وضعها في بعض خزانات المياه الصناعية.



وتابع :" وزارة الري حريصة على كل نقطة مياه من السيول والأمطار، مشيرًا إلى أن معدلات الأمطار يوم الجمعة ستصل لـ40 ملي، وهذا من الأرقام ضخمة جدًا، معقبًا: "ربنا يعدي الكام يوم اللي جايين بدون بدون خسائر".

