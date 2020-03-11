السكة الحديد توزع 1000 كمامة على المسافرين

11 مارس 2020 - 09:26 ص

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه تكثيفا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس"كورونا" المستجد سيتم توزيع 1000 كمامة طبية على المسافرين بالمحطات والقطارات خاصة ركاب الخطوط المزدحمة.

وأضافت الهيئة في بيان نشرته"الشروق" أنها تواصل تعقيم عربات القطار من مقابض الأبواب ومساند المقاعد ونوافذ القطارات وكذلك شبابيك التذاكر وبوابات ومقاعد المحطات والمصاعد والسلالم الكهربائية ودورات المياه بصورة منتظمة.

كما أشارت الهيئة إلى أنه يتم تعقيم وتطهير القطارات بعد كل رحلة وكذلك تعقيم الحمامات بالقطارات بشكل مستمر وتطهير أماكن تجمعات المواطنين، ونشر الملصقات التوعوية للتعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه والإجراءات المتبعة لمواجهته.