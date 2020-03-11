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رسميًا.. "معلول" مدربا للمنتخب السوري

الرياضة

نبيل معلول
نبيل معلول
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أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، تعيين التونسي نبيل معلول مديرا فنيا للمنتخب الأول، بحسب ما أعلن المدرب السابق لمنتخب بلاده ليل الأربعاء.
وأورد معلول عبر حسابه على "تويتر": "سعيد بتعييني مدربا للمنتخب الوطني السوري ولثقة الاتحاد السوري لكرة القدم في شخصي وسيكون هدفنا الأول التأهل إلى مونديال 2022 إن شاء الله".

وتولى معلول تدريب تونس عام 2013 وفشل في قيادة المنتخب لنهائيات كأس العالم 2014، قبل أن ينتقل إلى الجيش القطري ومنه إلى المنتخب الكويتي، ويعود لتدريب المنتخب التونسي في أبريل 2017 خلفا للبولندي-الفرنسي المقال هنري كاسبرجاك.

وأشرف معلول على نسور قرطاج في نهائيات مونديال روسيا 2018، حيث خرج المنتخب من الدور الأول بخسارته في المجموعة السابعة أمام إنجلترا 1-2 وبلجيكا 2-5، وفوز على بنما 2-1 هو الثاني لبلاده في مشاركاتها الخمس في المونديال، والأول منذ 1978.

وبعد ذلك، انتقل معلول إلى تدريب نادي الدحيل القطري، في مهمة استمرت نحو ستة أشهر فقط وانتهت في مطلع يناير 2019.

وأعلن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إرجاء المباريات المقبلة من التصفيات التي كانت مقررة في مارس ويونيو إلى موعد يحدد لاحقا، على خلفية المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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