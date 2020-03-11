جثث ملقاة على جانبي الشوارع بإيران وممنوع الاقتراب

11 مارس 2020 - 11:17 ص

عرضت قناة "العربية"، مقطع فيديو يرصد توثيق ناشط إيراني لحالات وفاة وجثث ملقاة على جانبي الشوارع الإيرانية بسبب فيروس كورونا.

وركز التقرير على حالة سقطت على الأرض بالطريق ولفظت أنفاسها الأخيرة دون أن يجرؤ أحد الاقتراب عليها لإنقاذها، بينما الحالة الأخرى كانت لحالات أخرى ملقاة في مدينتي ساري وقم.



وأوضح التقرير المعروض ،أن مشهد الجثث الملقاة أصبح مشهدا مألوفا بعد ظهور فيروس كورونا في إيران مع ارتفاع أعداد الإصابة كل ساعة بشكل يضغط على النظام الصحي المتهالك هناك.

وأعلنت إيران،عن وفاة 54 حالة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مما يعد أعلى حالة وفيات يومية طبقًا لتقارير صحية، ما رفع حصيلة الضحايا إلى 291، من بين 8042 حالة إصابة شهدتها البلاد.



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