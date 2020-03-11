  • الأربعاء 11 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
طعن مصلي وهو ساجد في مسجد بالإسماعيلية

طعن مصل وهو ساجد في مسجد بالإسماعيلية

الدكتور أحمد عكاشة - أستاذ الطب النفسي

عكاشة عن عذاب القبر: "مفيش الكلام ده"

بن سلمان : أرامكو ستتجاوز 2 تريليون دولار

شاهد.. أرامكو: هذا التصرف مسيء وقلة احترام

وزير الري

وزير الري لإثيوبيا: "اللي بتعملوه ده لصالح مين"

هذا ما كانت تفعله "أم كلثوم" مع ضرّتها

هذا ما كانت تفعله "أم كلثوم" مع ضرّتها

صورة من الفيديو

جثث ملقاة على جانبي الشوارع بإيران وممنوع الاقتراب

كورونا في السعودية

بشري سارة بشأن فيروس كورونا القاتل

محمد صلاح

وسط حصار كورنا.. صلاح يقود ليفربول لإسقاط أتلتيكو مدريد

راقصة تكشف المسكوت عنه مع " شاكوش"

راقصة تكشف المسكوت عنه مع "شاكوش"

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: "البلد دي ماشية بستر ربنا"

بالصور..

رد غير متوقع من زينة على صورة لـ عمرو سعد.. والأخير يرد

الصفحة الأخيرة

عمرو سعد
عمرو سعد
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

جدل بعد ظهور عمرو دياب مع صاحب محاضرات "اللادينية"

#

تعليق غير متوقع من نجل "مرسي" على وفاة "مبارك"

#

وصف غير متوقع من نجم هولندا لـ"صلاح"

#

من داخل الجيم.. تركي آل الشيخ يرد على عمرو يوسف والشربيني

أثار الفنان عمرو سعد، جدلا واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره عبر حسابه على "إنستجرام" جلسة تصوير جديدة خضع لها وظهر فيها بشكل وإطلالة مختلفين.

وعلقت زينة علي الصورة: "ايه ده كحيت أفندي الشياكة عايزة مننا أيه".

ليرد عمرو عليها: "يعني المحلات دي ما تاكلش عيش يعني".

كما تلقى عمرو سعد تعليقا آخر من الجمهور يشبهه بمطرب المهرجانات حمو بيكا: "إيه ده هو أنت قلبت حمو بيكا في نفسك كده ليه؟" ليرد ‏سعد: "هو حمو بيكا وحش".‏

يشار إلى أن فيلم "حملة فرعون"، هو آخر أعمال عمرو سعد، الفنية وشاركه البطولة كل من روبي، ومحمود عبد المغني، ‏وحمدي ‏الميرغني، ومحمد لطفي، ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن ‏إنتاج محمد ‏السبكي.


View this post on Instagram

????

A post shared by Amr Saad (@amrsaad.official) on

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» طلاق فنانة شهيرة بعد 5 أيام زواج
» الكويت.. تطور جديد في محاكمة صاحب مسابقة "أجمل سيقان"
» صدمة في الأهلي بعد إصابة نجمه بجزع في الكاحل
» رد غير متوقع من زينة على صورة لـ عمرو سعد.. والأخير يرد
» رقم صادم عن إصابات "كورونا" في ألمانيا تعلنه "ميركل"
» الفحوصات تكشف حقيقة إصابة "كوكا" بكورونا
» تحطم طائرة أسترالية يسفر عن مصرع 5 أشخاص
» «جمارك الإسكندرية» تفرج عن سيارات بـ 5,2 مليار جنيه في فبراير
» رسميًا.. "معلول" مدربا للمنتخب السوري
» البحرين تعلن تسجيل 77 إصابة جديدة بكورونا
» خطة "التموين" للاستعداد لشهر رمضان المبارك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح