» رد غير متوقع من زينة على صورة لـ عمرو سعد.. والأخير يرد

أثار الفنان عمرو سعد، جدلا واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشره عبر حسابه على "إنستجرام" جلسة تصوير جديدة خضع لها وظهر فيها بشكل وإطلالة مختلفين.

وعلقت زينة علي الصورة: "ايه ده كحيت أفندي الشياكة عايزة مننا أيه".

ليرد عمرو عليها: "يعني المحلات دي ما تاكلش عيش يعني".

كما تلقى عمرو سعد تعليقا آخر من الجمهور يشبهه بمطرب المهرجانات حمو بيكا: "إيه ده هو أنت قلبت حمو بيكا في نفسك كده ليه؟" ليرد ‏سعد: "هو حمو بيكا وحش".‏

يشار إلى أن فيلم "حملة فرعون"، هو آخر أعمال عمرو سعد، الفنية وشاركه البطولة كل من روبي، ومحمود عبد المغني، ‏وحمدي ‏الميرغني، ومحمد لطفي، ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن ‏إنتاج محمد ‏السبكي.