» تحطم طائرة أسترالية يسفر عن مصرع 5 أشخاص

11 مارس 2020 - 11:34 ص

أعلنت الشرطة الأسترالية أن طائرة خفيفة تحطمت في ظل أمطار موسمية غزيرة على الطرف الشمالي الشرقي للبلاد اليوم الأربعاء ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم خمسة.

وحاولت الطائرة المستأجرة التي كانت تقل أربعة موظفين بالحكومة إلى جانب الطيار الهبوط مرتين قرب نهر لوكهارت على شبه جزيرة كيب يورك بولاية كوينزلاند.

وقال كريس هودجمان كبير مفتشي الشرطة للصحفيين "اقتربت الطائرة من ممر الهبوط وفي المرة الثالثة تحطمت على نحو مأساوي".

وأضاف: "نعلم أن خمسة أشخاص كانوا على متنها. تحطمت الطائرة فوق بعض الكثبان الرملية ولم ينج أحد". وأشار إلى أن ظروف الطقس كانت "قاسية للغاية" بسبب الأمطار الموسمية وأن من السابق لأوانه تحديد أسباب التحطم وأن الشرطة تجري تحريات.