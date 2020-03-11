» «جمارك الإسكندرية» تفرج عن سيارات بـ 5,2 مليار جنيه في فبراير

11 مارس 2020 - 11:36 ص

أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال فبراير الماضي، وهو الشهر الرابع عشر لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 5,2 مليار جنيه، تم تحصيل 1,4 مليار جنيه ضرائب ورسوم عنها.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن 13 ألفًا و193 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات و 302 مليون جنيه خلال فبراير الماضي، وتم تحصيل نحو 938 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.

قال رئيس مصلحة الجمارك، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤه من سداد أكثر من مليار و 558 مليون جنيه.

أشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1905 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارات زراعية بقيمة 737 مليون جنيه خلال فبراير الماضي، وتم تحصيل 239 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 44 مليون جنيه.

أضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 795 رسالة قطع غيار سيارات خلال فبراير الماضي بقيمة بلغت 961 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 109 ملايين جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 21 مليون جنيه.