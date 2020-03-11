» رقم صادم عن إصابات "كورونا" في ألمانيا تعلنه "ميركل"

11 مارس 2020 - 11:55 ص

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن عدد صادم عن الإصابات المتوقعة في ألمانيا بفيروس"كورونا"، حيث قالت إن حوالي 60% أو 70% معرضون للإصابة.

وأكدت "ميركل" خلال اجتماع الكتلة البرلمانية اليوم أن ألمانيا تواجه تحديا لم تواجهه من قبل مشيرة إلي أن وزير الصحة ينس سبان يتحمل العبء الرئيسي ويفعل ذلك بشكل جيد، لافتة إلي أن كفاح ألمانيا ضد"كورونا" سيستغرق وقتًا طويل.

جدير بالذكر أن وزير الصحة الألماني جينس سبان إلي أن 80% من مصابي كورونا لن يشعروا بأي أعراض له، وسجلت ألمانيا أول حالتي وفاة بفيروس كورونا فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 1153 حالة.