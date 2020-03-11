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صدمة في الأهلي بعد إصابة نجمه بجزع في الكاحل

الرياضة

جيرالدو
جيرالدو
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محمد عبد الحارس

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زواج

ليلي إسكندر

كويتي

أجرى الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على القدم بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة صن داونز بجنوب أفريقيا في إياب دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم السبت الماضي.

وكشفت الأشعة تعرض جيرالدو، لجزع في الكاحل، يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تستمر أسبوعين، على أن يعود من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمباريات الرسمية.

وأجرى جيرالدو، أشعة في القاهرة فور وصول بعثة الفريق من جنوب إفريقيا صباح يوم الإثنين الماضي، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 9 ساعات. وبدأ المهاجم الأنجولي، تنفيذ برنامجه العلاجي، حيث أدى جلسة علاج طبيعي في مقر النادي أمس.

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