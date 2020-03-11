  • الأربعاء 11 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
طعن مصلي وهو ساجد في مسجد بالإسماعيلية

طعن مصل وهو ساجد في مسجد بالإسماعيلية

الدكتور أحمد عكاشة - أستاذ الطب النفسي

عكاشة عن عذاب القبر: "مفيش الكلام ده"

بن سلمان : أرامكو ستتجاوز 2 تريليون دولار

شاهد.. أرامكو: هذا التصرف مسيء وقلة احترام

وزير الري

وزير الري لإثيوبيا: "اللي بتعملوه ده لصالح مين"

هذا ما كانت تفعله "أم كلثوم" مع ضرّتها

هذا ما كانت تفعله "أم كلثوم" مع ضرّتها

صورة من الفيديو

جثث ملقاة على جانبي الشوارع بإيران وممنوع الاقتراب

كورونا في السعودية

بشري سارة بشأن فيروس كورونا القاتل

محمد صلاح

وسط حصار كورنا.. صلاح يقود ليفربول لإسقاط أتلتيكو مدريد

راقصة تكشف المسكوت عنه مع " شاكوش"

راقصة تكشف المسكوت عنه مع "شاكوش"

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: "البلد دي ماشية بستر ربنا"

بالفيديو..

طلاق فنانة شهيرة بعد 5 أيام زواج

الصفحة الأخيرة

ليلي اسكندر
ليلي اسكندر
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

رانيا يوسف تثير الجدل بسبب "رائحتها"

#

فنانة شهيرة تستنجد بمتابعيها بعد غرق منزلها

#

علقة ساخنة لفنانة شهيرة .. والشرطة تقبض على زوجها

#

فنانة شهيرة تصدم الجميع بشكلها بعد عملية تكميم المعدة

زواج

ليلي إسكندر

كويتي

أثارت الفنانة اللبنانية، ليلى إسكندر، جدلاً واسعًا، وذلك بتصريحاتها عن حقيقة زواجها من شخص كويتي الجنسية، لخمسة أيام قبل زواجها للمرة الثانية من الممثل السعودي يعقوب الفرحان.

وأوضحت ليلى إسكندر، في لقاء لها مع برنامج "السندريلا" مع الإعلامي صالح الراشد على قناة "atv " الكويتية، أن زواجها الأول من رجل الأعمال الكويتي رائد العبكل، جاء بعد صداقة مستمرة حتى اليوم، وليست علاقة حب هي التي جمعتهما.

وأشارت نجمة ستار أكاديمي، إلى أن زواجها الأول استمرّ لمدّة خمسة أيام فقط ووقع بعدها الانفصال، قائلة: "ما اتفقنا وما مشي الحال".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» طلاق فنانة شهيرة بعد 5 أيام زواج
» الكويت.. تطور جديد في محاكمة صاحب مسابقة "أجمل سيقان"
» صدمة في الأهلي بعد إصابة نجمه بجزع في الكاحل
» رد غير متوقع من زينة على صورة لـ عمرو سعد.. والأخير يرد
» رقم صادم عن إصابات "كورونا" في ألمانيا تعلنه "ميركل"
» الفحوصات تكشف حقيقة إصابة "كوكا" بكورونا
» تحطم طائرة أسترالية يسفر عن مصرع 5 أشخاص
» «جمارك الإسكندرية» تفرج عن سيارات بـ 5,2 مليار جنيه في فبراير
» رسميًا.. "معلول" مدربا للمنتخب السوري
» البحرين تعلن تسجيل 77 إصابة جديدة بكورونا
» خطة "التموين" للاستعداد لشهر رمضان المبارك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح