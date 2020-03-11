» تفاصيل جديدة عن المصريين المصابين بـ"كورونا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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تن

الأزهر

كورونا

سيد أحمد

أعلن محمود عشيش عضو المجلس الرئاسي لاتحاد المواطن المصري بالخارج أن عدد المصريين المصابين بالخارج بفيروس"كورونا" المستجد في الكويت حتى الآن هما حالتان أحدهما قادم من أذربيجان مرورًا بالإمارات ولم يقم بزيارة مصر من 6 شهور.

وأشار في تصريحات صحفية لـ"صدى البلد" أن المواطن المصري الثاني المصاب لم يقم بزيارة مصر منذ فترة وإصابته كانت مع المخالطة.

وأضاف أن عودة المصريين الموجودين في مصر إلي الكويت متوقفة حتى 13 مارس لحين إشعار آخر ولا يوجد معلومات بتمديدها أم لا.

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