كاتبة شهيرة: العادة السرية مفيدة لمناعة الجسم

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العادة السرية

لينة ملكاوي

مناعة الجسم

في تدوينة مثيرة للجدل قالت الصحفية والكاتبة الأردنية لينة ملكاوي إن ممارسة العادة السرية يقوى جهاز المناعة.

وأضافت على حسابها في تويتر :" ممارسة العادة السرية ترفع مناعة الجسم وتساعد في مقاومة الأمراض وتخفيف الألم، وباستثناء المخدرات ليس هناك شيء يطلق هرمون الدوبامين أكثر من ذروة النشوة الجنسية".

وأثارت تدوينة الكاتبة الأردنية مزيد من الجدل بين متابعيها، حيث علق أحدهم : " خرافة مع السبق الإصرار والترصد العادة كل شئ فيها سئ لا جسديا ولا نفسيا".

وعلق آخر : " إدينا دليل من القرآن..  وأنا يومي أعمل العادة السرية".

يذكر أن الكاتبة لينة ملكاوي تخرجت في قسم علوم الحاسوب في جامعة اليرموك في الأردن، وبدأت عملها في الصحافة التقنية مع مجلة بايت في عمّان، ثم عملت كاتبة تقنية في شركة الزين للتكنولوجيا، قبل أن تنتقل إلى الولايات المتحدة لدراسة الماجستير في أنظمة المعلومات.

كما عملت مع مجلة هاي الأميركية، وتعمل مع موقعي قناة الحرة وراديو سوا منذ نحو ست سنوات.

 


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