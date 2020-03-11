ميسي يتدخل لإنقاذ رونالدينيو

11 مارس 2020 - 02:20 م

كشفت وسائل إعلام عالمية، عن أن ليونيل ميسي لاعب برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، تدخل في قضية البرازيلي رونالدينيو المحتجز في باراجواي بسبب دخوله بجواز سفر مزور إلى البلاد.







وحسب موقع caughtoffside ، فإن ميسي عين 4 محامين لمساعدة البرازيلي، بالإضافة لتعهده بسداد كامل ديون زميله السابق في برشلونة والبالغة نحو 3 ملايين دولار.







يذكر أن رونالدينيو وشقيقه قد وصلا إلى أسونسيون (عاصمة بارجواي)، الأربعاء، قادمين من البرازيل، وقدما جوازي سفرهما إلى شرطة الهجرة التي لم تلاحظ على الفور أي مشكلة في الوثائق. لتقوم الشرطة لاحقا بمداهمة الفندق الذي يقيم فيه رونالدينيو وشقيقه، حيث كان يروج لكتاب وحضور مؤتمرات ترعاها جمعيات خيرية تهتم بالأطفال المحرومين، وعثرت في غرفتهما على جوازي السفر المزورين.





هذا ولايزال البرازيلي وشقيقه رهن الاحتجاز، وربما يصل الأمر للمحكمة التي قد تنظر في هذه الدعوى.

