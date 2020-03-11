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كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

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كارتيرون
كارتيرون
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كارتيرون

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفارس الأبيض التي ستسافر اليوم إلى الإسكندرية للدخول بمعسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا الخميس بالجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.


وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد – محمود عبدالرحيم جنش

في خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – حازم إمام – أحمد عيد.

في خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم أوباما – محمد حسن – كريم بامبو – إسلام جابر – أحمد سيد زيزو – محمد عنتر – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم: مصطفى محمد – كابونجو كاسونجو – عمر السعيد.

يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب أندية الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 27 نقطة، ويحتل الصدارة الأهلي برصيد 48 نقطة، ويأتي المقاولون العرب في المركز الثاني بـ33 نقطة.

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