عاجل.. تأجيل 4 مباريات في الدوري على رأسها الزمالك والاتحاد

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قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، تأجيل 4 مباريات بالجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها، غد الخميس.

وجاء ذلك وفقًا لما أعلنته لجنة المسابقات في بيان رسمي، فإنه تماشيًا مع قرار رئاسة الوزراء باعتبار غدًا، الخميس، كيوم إجازة بسبب سوء حالة الطقس المتوقعة، فإنه تقرر تأجيل مباريات الدوري الممتاز.

وحسب ما ورد في البيان، فإن لجنة المسابقات حددت بالفعل المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة، لكن سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي ضمن الأسابيع المتبقية من البطولة، بعد الحصول على الموافقات الأمنية.

وكان من المقرر أن تقام أربع مباريات في الدوري المصري الممتاز غدًا، الخميس، من بينها مواجهة بين الاتحاد السكندري والزمالك.

جدير بالذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أعلنت توقعها بطقس سيء غدًا، الخميس، في جميع أنحاء الجمهورية، مما ترتب عليه قرار رئاسة الوزراء بمنحه كيوم إجازة رسمية.

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