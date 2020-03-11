» مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام سموحة

أعلن ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، عن التشكيل الرسمي للفريق في مباراة سموحة التي تبدأ منذ قليل.

ودفع السويسري بمروان محسن أساسيا في المواجهة، التي تأتي ضمن إطار الجولة الـ18 للدوري المصري والمقامة على ستاد القاهرة.

كما يلعب أحمد الشيخ أساسيا، وعاد أيضا الثنائي محمد مجدي أفشة وحسين الشحات للتشكيل الأساسي بعد الجلوس على مقاعد البدلاء أمام صن داونز.

وجاء تشكيل الأهلي كاملا كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أحمد فتحي - أيمن أشرف.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.

الوسط المهاجم: أحمد الشيخ – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات.

الهجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي كل من:

علي لطفي - مصطفى شوبير - وليد سليمان - العربي بدر - أليو بادجي - محمود وحيد - حسام عاشور.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، ويأتي سموحة في المركز السابع بـ24 نقطة.