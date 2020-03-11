بث مباشر.. مباراة الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز
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يقدم موقع «المصريون» بث مباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الأهلي وسموحة في الجولة الـ 18 بالدوري المصري الممتاز.
شاهد البث..
فجر
04:52
شروق
06:15
ظهر
12:10
عصر
15:33
مغرب
18:05
عشاء
19:35