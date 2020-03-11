بث مباشر.. مباراة الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز

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الأهلي وسموحة
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بث مباشر الأهلي

يقدم موقع «المصريون» بث مباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.

ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الأهلي وسموحة في الجولة الـ 18 بالدوري المصري الممتاز.

شاهد البث..

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