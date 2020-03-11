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"الديهي" يُشيد باستعدادات الحكومة للطقس السيئ

الحياة السياسية

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
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الطيب حسين

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الطقس

نشات الديهى

الديهى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تنبأ لهيئة الأرصاد الجوية حول طقس الأيام المقبلة، وهناك توقعات بسقوط أمطار غزيرة تصل لـ 70 ملي، وتصل لحد السيول في بعض المناطق في سيناء وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأربعاء، أن العالم أجمع يتنبأ بالطقس على مدار عام كامل، وهناك مواعيد للنوات بالمناطق الساحلية، وهيئة الأرصاد أخطرت بوجود طقس سيء للغاية اعتبارًا من الغد وحتى السبت المقبل.

وتابع، أن الدولة كانت واضحة وشفافة وعلى المستوى العالمي في التعامل مع الأزمات، وعند واتخذت قرار بإعطاء غدًا الخميس إجازة رسمية للمدارس والموظفين بالدولة، معقبًا: "الحكومة سابقًا كانت تقوم بإطفاء الحرائق والتعامل مع الكوارث بعد حدوثها، والآن الحكومة تمنع وقوع الكوارث"، مناشدًا المواطنين بالتزام المنازل وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، معقبًا: "الزم بيتك حفاظًا على حياتك، في أمطار شديدة الغزارة، ورياح مثيرة للأتربة تصل لحد العاصفة"، معتبرًا أن هذا منحي جديد في التعامل مع الأزمات.

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