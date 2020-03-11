قرار جديد من التعليم بشأن تعليق الدراسة

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قرر وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي اليوم الأربعاء، تعليق الأنشطة المدرسية مع تعديل الجدول المدرسي.

وقال بيان لوزارة التعليم، إن القرار يأتي حرصًا من وزارة التربية والتعليم، على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه الوزير، مديري المديريات التعليمية بالتأكد من توافر الشروط الصحية للوقاية من فيروس كورونا ومتابعة الحالة الصحية للطلاب بانتظام من خلال الزائرات الصحيات والمتابعة من خلال الإخصائيين الاجتماعيين.

كما طالب بضرورة متابعة جميع النشرات والتحذيرات التي تنشر على موقع وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة الخوف بين أوساط الرأي العام، والنيل من الأمن القومي المصري، والتشكيك في شفافية الدولة المصرية.?


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