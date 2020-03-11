  • الأربعاء 11 مارس 2020
  • بتوقيت مصر08:23 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الأهلي وسموحة

بث مباشر.. مباراة الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز

وزير التعليم

قرار جديد من التعليم بشأن تعليق الدراسة

القبض على السائق الذي تنمر بالشاب الصيني ومصور الفيديو

القبض على السائق الذي تنمر بالشاب الصيني ومصور الفيديو

حمد مختار جمعة

وزير الأوقاف: لاعلاقة لـ"كورونا" بعلامات الساعة

تريكة

«أبوتريكة» يدعو إلى تجميد الأنشطة الرياضية

الافتاء

الإفتاء:«اقتربت القيامة.. استعدوا»

ياسمين صبري

شاهد.. تحدِ ساخن بين ياسمين صبري ونرمين الفقي

أرشيفية

إصابة 238.. «كورونا» يتفشى في قطر بشكل مفاجئ

الإعلامي جابر القرموطي

شاهد ماذا فعل حرس أمير قطر مع جابر القرموطي

الضابط

وفاة ضابط شرطة داخل مكتبه بشكل مفاجئ

وزير الأوقاف: لاعلاقة لـ"كورونا" بعلامات الساعة

آخر الأخبار

حمد مختار جمعة
حمد مختار جمعة
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

تركيا تعلن اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا

#

رئيس كنيسة يعتذر عن نقل طائفته لـ"كورونا" في هذه الدولة

#

"كورونا بخطبة الجمعة" ماذا قال عنها وزير الأوقاف

#

ماذا قال وزير الأوقاف عن انتشار كورونا

وزير الأوقاف

كورونا

علامات الساعة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك فرق بين الجواز والوقوع، فالجواز أنه لو كانت التجمعات تشكل خطر على حياة الناس، يتم إلغاء هذه التجمعات التي تؤدي لخطر على حياة الناس وهنا يجوز منع كل ما يؤدي لخطر على حياة الناس.

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الأربعاء، أن مصر من أقل الدول إصابات بكورونا، ولسنا الآن في حاجة إلى منع صلاة الجمعة، ولكن كإجراء احترازي وقائي، لن تزيد خطبة الجمعة عن 15 دقيقة مع تقليل الوقت بين الآذان والإقامة، وأن تقتصر المساجد على الصلاة فقط، وحال وجود ساحات مفتوحة والظروف الجوية مواتية، فالأفضل الصلاة في ساحات مفتوحة.

وتابع، أن الإخوان فقدت كل عوامل الاتزان النفسي، وفجرها وفحشها فاق التصورات وينبغي أن تفضح بمنهجها الذي يهدد العالم أجمع، مستنكرًا الدعوة التي أطلقها إخواني وحثوا خلالها مصابي كورونا على التوجه لأقسام الشرطة لإصابة أكبر عدد من المواطنين وأفراد الشرطة، مؤكدًا أن من فعل ذلك متعمدًا في أي مرض ينقل العدوي وتسبب في إصابة شخص بمرض يسبب الوفاه، ويعلم أنه يسبب الوفاه، فهو قاتل عمدًا ويجب أن يعاقب قانونًا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

ونوه، بأن علامات الساعة علم غيب علمها عند الله، وهي موجودة منذ نزول القرآن منذ عهد الرسول –صلى الله عليه وسلم-، وما يحدث من انتشار فيروس كورونا، لا علاقة له بالساعة وإنما هو إنذار للبشرية جمعاء، ولا يرتبط بإسلام أو كفر أو إيمان وغيره، مطالبًا بالصمت الإلكتروني وعدم نشر الأخبار دون تحقق، فالصمت الإلكتروني خير من الجهل الإلكتروني، فمن نقل الكذب فهو أحد الكذابين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الوادى العظيم .. والذهاب الى ما سيأتي

د. هشام الحمامي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي

الدكتور محمد عمارة الرجل الأمة

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مفاجأة.. الزمالك يستعين بقرار حكومي لإعادة مباراة القمة
» القبض على فنانة كويتية شهيرة وزوجها في قضية مخلة
» قصف مكثف يستهدف قوات أمريكية بالعراق
» الجريدة الرسمية: تغيير اسم نادي «مصمص»
» القبض على 3 أشخاص روجوا شائعات عن إصابات كورونا
» سجن «هارفي وينشتاين» قطب هوليود 23 عامًا بتهمة الاغتصاب
» الأرصاد: غدًا الخميس دافئ وسيول في هذه المناطق
» طليقة «علي ربيع» تعلن زواجهما
» بالصور.. فنان كويتي عاريًا على السرير
» إصابة نائب روحاني بـ"كورونا"
» مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام سموحة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:51 ص

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح