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لاعب يغتصب فتاة.. وهاتفها يقوده إلى السجن

قضايا وحوادث

شاب يغتصب فتاة
شاب يغتصب فتاة
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أحمد سالم

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دجال يغتصب فتاة لمدة عامين بعد تنويمها

عاقبت محكمة بريطانية، لاعب كرة قدم بالسجن لمدة 6 سنوات وشهر واحد، بعد أن دانته باغتصاب فتاة التقى بها خارج حانة في مدينة "برمنجهام"، وقامت بتوثيق عملية الاعتداء عليها عبر هاتفها المحمول، ما تسبب في إدانته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء 5 فبراير 2018، عندما كانت الضحية برفقة أصدقائها وسط مدينة "برمنجهام"، حيث دخلن عددًا من الحانات، قبل أن تنفصل عنهم وتنضم إلى مجموعة أخرى.

 لكن عندما حاولت الدخول إلى أحد الحانات في حوالي الساعة 1.30 صباحًا من ذلك، رفض السماح لها بالدخول بسبب سكرها.

 وأثناء تجولها في "أركاديان سنتر" قابلت المتهم، الذي كان بصحبته ورجل آخر، وبعد فترة وجيزة، استقلوا سيارة أجرة وتوجهوا بها إلى شقة استأجرها "كويت".

وقال الادعاء، إن الفتاة في البداية كانت تقيم علاقة جنسية مع الرجل الآخر، قبل أن يجبرها "كويتي" على ممارسة الجنس معه، بينما طلبت منه التوقف عن ذلك، كما ظهر في تسجيل تبلغ مدته 20 دقيقة، حيث سمع صوتها وهي تقول له: "أنت تغتصبني".

وأشار الادعاء إلى أنها أثناء ذلك حاولت التحايل عليه، عبر الادعاء بأنها أرادت أن تدخن سيجارة وتذهب إلى الحمام. وطلبت منه أكثر من مرة أن يحضر لها سيارة أجرة، لكنه لم يستجب ذلك.

وأضاف الادعاء أنه دار نقاش بعد ذلك حول هاتفها، قبل أن تخرج من شقته، ومن ثم اتصلت بالشرطة لإخبارها بما حصل. غير أن المتهم البالغ من العمر 22 عامًا، أبلغ الشرطة عقب اعتقاله لاحقًا، أن الجنس كان بالتراضي.

وقال الادعاء إن الحادث تسبب في صدمة نفسية كبيرة للفتاة. وعند النطق بالحكم، قال القاضي، مخاطبًا المتهم: "كانت الضحية خارجة مع الأصدقاء وتناولت عددًا من المشروبات. لقد انفصلت عن صديقاتها وكان حظها سيئًا عند مقابلتك أنت وصديقك".

وأضاف: "على الرغم من أنها سجلت جميع ما حدث على هاتفها، فقد واصلت اغتصابها لمدة 20 دقيقة تقريبًا. كان من الواضح لك أنها كانت تحت تأثير الكحول واستفدت من ذلك".

وقال محامي المتهم، إن "كويت" خاض تجارب مع أستون فيلا وبرمنجهام. وأضاف: "خاض تجربة شبه احترافية في لعب كرة القدم ووقع لـ "تامورث". وكان مستقبله في سن 16 واعدًا للغاية".

إلا أنه أكد أن "كويت" كسر كاحله ما وضع حدًا لمسيرته مبكرًا مع كرة القدم واتجه إلى المخدرات.


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