قرار مفاجئ من المحكمة في قضية محمد رمضان والطيار المفصول

11 مارس 2020 - 09:17 م

شهدت قضية الفنان محمد رمضان، والطيار المفصول أشرف أبواليسر، تطورًا جديدًا، اليوم الأربعاء.

حيث قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل الدعوى، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة الأربعاء 8 أبريل لحضور محمد رمضان.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.