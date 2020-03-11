إيطاليا ترصد 25 مليار يورو لمواجهة "كورونا"

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ايطاليا

كورونا

فيروس كورونا

أعلن رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء، عن حزمة تمويل لمساعدة البلاد في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، قيمتها 25 مليار يورو.

وقال كونتي بعد اجتماع حكومي، إن الحزمة ترقى إلى "تمويل متاح"، لا يتم استخدامه على الفور، لكن يمكن استخدامه بالتأكيد لمواجهة جميع الصعوبات، التي نواجهها بسبب هذه الحالة الطارئة".

وأضاف كونتي أن الحالة الطارئة بسبب فيروس كورونا في إيطاليا، وهي حتى الآن الأسوأ في أوروبا، "هي حالة طارئة صحية واقتصادية على حد سواء، ومن الواضح أن لديها تأثير اجتماعي مهم".

وقال وزير الاقتصاد، روبرتو جولتيري، إن شريحة أولى تضم حوالي 12 مليار يورو من التمويل، سيتم الكشف عنها بشكل تفصيلي، في أمر يصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وربما بعد غد الجمعة.

وأفاد جولتيري بأن التمويل الجديد سيذهب بشكل جزئي لدعم النظام الصحي وإجراءات الدفاع المدني وإجراءات مضادة للعدوى.

وأشار إلى وجود تمويل لحماية العمل والتدفق النقدي للأسر والشركات، مؤكدا أنه "لن يخسر أحد وظيفته بسبب فيروس كورونا".

وقد أعلنت السلطات الإيطالية عن تسجيل 196 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية في أكبر زيادة لعدد المتوفين بهذه السلالة منذ بدء التفشي في البلاد.

وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأربعاء، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء هذه السلالة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية من 631 إلى 827 حالة.

وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد بلغت 12462 حالة بعد أن كانت عند مستوى 10149 مساء أمس الأربعاء.

وتعد إيطاليا ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد الصين، التي تنحدر منها هذه السلالة.

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