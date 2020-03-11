الصحة العالمية تكشف عدد ضحايا ومصابي كورونا بالعالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم 11 مارس، عن عدد الوفيات والإصابات حول العالم.

وقالت المنظمة في بيان لها الأربعاء، إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغ 118381 إصابة، كما أن عدد الوفيات 4292 شخصا، حيث انتشر الفيروس في 114 دولة.

ورصدت الصحة العالمية قائمة البلدان أو المناطق أو المناطق التي لديها حالات إصابة بفيروس كورونا، وجاءت على النحو التالي:

الصين: 80955 حالة

إيطاليا: 10149 حالة

إيران: 8042 حالة

جمهورية كوريا: 7755 حالة

فرنسا: 1774 حالة

إسبانيا: 1639 حالة

ألمانيا: 1296 حالة

النقل الدولي (أميرة الماس): 696 حالة

الولايات المتحدة الأمريكية: 696 حالة

اليابان: 568 حالة

سويسرا: 491 حالة

هولندا: 382 حالة

المملكة المتحدة: 373 حالة

السويد: 326 حالة

النرويج: 277 حالة

بلجيكا: 267 حالة

الدنمارك: 262 حالة

النمسا: 182 حالة

سنغافورة: 178 حالة

ماليزيا: 129 حالة

أستراليا: 122 حالة

البحرين: 110 حالات

كندا: 93 حالة

اليونان: 89 حالة

إسرائيل: 75 حالة

الإمارات العربية المتحدة: 74 حالة

الكويت: 69 حالة

سان مارينو: 63 حالة

جمهورية التشيك: 61 حالة

أيسلندا: 61 حالة

العراق: 61 حالة

الهند: 60 حالة

مصر: 67 حالة وشفاء 6 منهم

تايلاند: 59 حالة

سلوفينيا: 57 حالة

الفلبين: 49 حالة

لبنان: 41 حالة

البرتغال: 41 حالة

فنلندا: 40 حالة

فيتنام: 35 حالة

البرازيل: 34 حالة

أيرلندا: 34 حالة

فلسطين : 30 حالة

اندونيسيا: 27 حالة

رومانيا: 25 حالة

قطر: 24 حالة

جورجيا: 23 حالة

بولندا: 22 حالة

الجزائر: 20 حالة

المملكة العربية السعودية: 20 حالة

عمان: 18 حالة

الأرجنتين: 17 حالة

شيلي: 17 حالة

كرواتيا: 16 حالة

باكستان: 16 حالة

الاكوادور: 15 حالة

كوستاريكا: 13 حالة

إستونيا: 13 حالة

المجر: 13 حالة

بيلاروسيا: 12 حالة

صربيا: 12 حالة

بيرو: 11 حالة

ألبانيا: 10 حالات

بلغاريا: 10 حالات

أذربيجان: 9 حالات

لاتفيا: 8 حالات

جزر المالديف: 8 حالات

باراجواي: 8 حالات

بنما: 8 حالات

المكسيك: 7 حالات

شمال مقدونيا: 7 حالات

الاتحاد الروسي: 7 حالات

سلوفاكيا: 7 حالات

جنوب إفريقيا: 7 حالات

مالطا: 6 حالات

تونس: 6 حالات

جمهورية الدومينيكان: 5 حالات

غيانا الفرنسية: 5 حالات

لوكسمبورج: 5 حالات

نيوزيلندا: 5 حالات

أفغانستان: 4 حالات

البوسنة والهرسك: 4 حالات

السنغال: 4 حالات

بنجلاديش: 3 حالات

كمبوديا: 3 حالات

كولومبيا: 3 حالات

ليتوانيا: 3 حالات

المارتينيك: 3 حالات

المغرب: 3 حالات

جمهورية مولدوفا: 3 حالات

الكاميرون: حالتان

جزر فارو: حالتان

نيجيريا: حالتان

سانت مارتن: حالتان

قبرص: حالتان

بوليفيا: حالتان

بوركينا فاسو: حالتان

أندورا: 1 حالات

أرمينيا: حالة واحدة

جبل طارق: حالة واحدة

الكرسي الرسولي: 1 حالات

الأردن: حالة واحدة

ليختنشتاين: حالة واحدة

موناكو: 1 حالة

نيبال: حالة واحدة

سانت بارتيليمي: حالة واحدة

سريلانكا: حالة واحدة

توغو: 1 حالات

أوكرانيا: 1 حالة

غيرنسي: حالة واحدة

منغوليا: حالة واحدة

بروني دار السلام: حالة واحدة

جامايكا: حالة واحدة

جمهورية الكونغو الديمقراطية: حالة واحدة