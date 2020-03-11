» ممثل إيطالي يستغيث لدفن جثة شقيقته المتوفاة بـ «كورونا»

كشف الممثل الإيطالي "لوكا فرانسيس" عن أنه محاصر داخل المنزل مع جثة شقيقته التي توفيت جراء الإصابة بفيروس كورونا.

ونشر "لوكا"، العديد من مقاطع الفيديو العاطفية على موقع "فيس بوك" للحصول على المساعدة لدفن جثة شقيقته، وذلك بعدما رفض متعهدو دفن الموتى نقل جثة "تيريزا فرانسيس" (47 سنة)، التي توفيت ليل السبت في نابولي.

وقال لوكا في مقطع تظهر فيه جثة شقيقته في الخلفية: "ماتت أختي أمس، ربما بسبب الفيروس، وأنا في انتظار إجابات منذ الليلة الماضية. يا رفاق، لقد دمرنا. إيطاليا تخلت عنا".

وفي مقطع فيديو آخر، أشار إلى أن ثلاثة أفراد آخرين من عائلته ثبت إصابتهم بالفيروس القاتل، متابعًا: "الكابوس يستمر".

وتحدث عن محاولاته اليائسة لإنقاذ حياة أخته، قائلاً: "للحفاظ على أختي على قيد الحياة، حاولت أن أنقلها للإنعاش إلا أنه لم يهتم أحد، ولم يتصل أحد بي".

واضطر العديد من أفراد الأسرة، ومن بينهم أطفال ووالدا الضحية المسنين، إلى البقاء في المنزل مع جثمانها.

وفي وقت سابق، تم الكشف عن وجود أرملة محاصرة داخل منزلها لمدة يومين مع جثة زوجها المتوفى بسبب فيروس كورونا.

وشوهدت المرأة وهي تبكي من شرفة منزلها في "بورجيتو سانتو سبيريتو"، بعد ساعات من وفاة زوجها في الساعات الأولى من يوم الاثنين.

وتركت الجثة داخل الشقة المعزولة لمدة 48 ساعة بعد وفاته. وقالت عمدة المدينة في مقابلة مع شبكة CNN : "نعم، صحيح أنها لا تزال هناك مع الجثة ولن نتمكن من إزالتها حتى صباح الأربعاء".

وأشارت إلى أنه "بسبب قواعد الحجر الصحي الصارمة، لم يُسمح لأحد بالاقتراب من الجثة، "لسوء الحظ ، لدينا بروتوكول أمان يجب أن نتبعه.

وادعت عمدة المدينة أن الرجل المتوفى رفض نقله إلى المستشفى المحلي للشفاء. وأضاف: "لولا ذلك لما كان هذا ليحدث".

بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، الأربعاء، 196 حالة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 827 وفاة.

وأضاف المدير العام للدفاع المدني الإيطالي، أنجيلو بوريللي، أن عدد الإصابات بالفيروس في عموم البلاد وصل إلى 10 آلاف و590 شخصًا.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بما في ذلك عدد الوفيات، والأشخاص الذين تماثلوا للشفاء، يكون الفيروس أصاب 12 ألف و462 شخصًا.

ولفت إلى أن عدد الوفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بلغ 196، لتسجل البلاد بذلك أكبر حصيلة يومية للوفيات جراء كورونا.

وأردف أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض ارتفع إلى ألف و45 حالة، بعد تسجيل 41 حالة شفاء اليوم.

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