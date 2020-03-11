مرصد الأزهر: الاحتلال الصهيوني يسعى إلى الإبادة الجغرافية للفلسطينيين

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اقتحام قوات الاحتلال الصهيونية، الأربعاء، جبل «العرمة» شرق بلدة «بيتا» الواقعة جنوب مدينة «نابلس» بالضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن استشهاد طفل (15 عامًا) متأثرًا بإصابة رصاصة متفجرة في الرأس، بالإضافة إلى إصابة عشرات الفلسطينيين.

وأكد أن الاحتلال الصهيوني يمارس جرائمه الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ويستبيح -في سيبيل الوصول إلى أهدافه الخبيثة- أرواح ودماء الفلسطينيين، ويستهين بإنسانيتهم دون اكتراث لقانون أو تحسُّب لمساءلة.

واتهم المرصد، الاحتلال بأنه "يسعى إلى الإبادة الجغرافية للفلسطينيين أصحاب الحق والأرض، من خلال سياسات الترحيل والاستيطان التي تتم على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي"، مطالبًا بضرورة وضع حد لتلك الجرائم العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني.