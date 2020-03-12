محمد بركات: لهذه الأسباب استبعدنا النني من قائمة المنتخب

12 مارس 2020 - 06:07 ص

كشف محمد بركات - المدير الرياضي لمنتخب مصر - أسباب عدم استدعاء محمد النني إلى قائمة منتخب مصر .



وقال "بركات" في مداخلة مع برنامج "جمهور التالتة" : دعنا نتفق أن محمد النني لاعب كبير جدًا ولا داعي لتحميل الأمور أكثر من حجمها.



وأضاف: سنلعب مباراتين في 3 أيام ورأى الكابتن حسام البدري أنه لا داعي لاستدعاء النني خلال المدة القصيرة هذه.



وتابع: كل مباراة ولها ظروفها وتشكيلها وليس معنى أن النني ليس معنا أننا نرفض تواجده.



