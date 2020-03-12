» صفحة الداعية زغلول النجار تفاجيء متابعيه بخبر حزين

12 مارس 2020 - 07:00 ص

كشفت الصفحة الخاصة بالدكتور زغلول النجار خبرًا حزينا لمتابعيه ، مطالبين بضرورة الدعاء له .



وقالت الصفحة في بيان مقتضب: لا نخفيكم سراَ الشيخ وضعة الصحي يحتاج الي دعواتكم.



و زغلول راغب محمد النجار (17 نوفمبر 1933) هو داعية إسلامي يركز على الإعجاز العلمي في النصوص المقدسة الإسلامية. أكاديميا، فهو باحث جيولوجيا مصري درس في كلية العلوم جامعة القاهرة وتخرج منها سنة 1955م بمرتبة الشرف، وكُرِّم بالحصول على جائزة الدكتور مصطفى بركة في علوم الأرض. زميل الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية وعضو مجلس إدارتها، وأحد مؤسسي الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.